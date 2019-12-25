Губернатор Подмосковья поблагодарил Артемия Лебедева за новый стиль приложения "Добродел"

Созданный командой дизайнера логотип ассоциируется с заботой, доброжелательностью и домашним уютом.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Московская область презентовала новый дизайн самого важного для жителей региона мобильного приложения "Добродел", созданного дизайнером Артемием Лебедевым. Как передаёт телеканал "360", губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил автору благодарность за идею и ее воплощение в реальность.

Артемий и его команда – признанные лидеры дизайна в России, и мы рады, что нам удалось поработать вместе над самым главным приложением для жителей Подмосковья. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Созданный командой дизайнера логотип ассоциируется с заботой, доброжелательностью и домашним уютом. Он выполнен в виде уточки, состоящей из двух букв D (расшифровывается как "добрые дела"). Приложение в обновлённом варианта уже доступно на AppStore и GooglePlay.Добавим, что изначально "Добродел" являлся сайтом для обращений жителей, однако со временем трансформировался в полноценное приложение.

Ранее мы сообщили о том, что ПМЭФ принесет Московской области более 18 тысяч рабочих мест

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области