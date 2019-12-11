Губернатор Подмосковья: ПМЭФ принесет региону более 18 тысяч рабочих мест

Регион заключит на полях мероприятия 36 инвестиционных соглашений, в том числе с зарубежными организациями.

Московская область заключит 36 инвестиционных соглашений на полях ПМЭФ-2023, в том числе с зарубежными организациями. Их общая стоимость оценивается более чем в 150 млрд рублей. Как подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьёв, это принесёт жителям Подмосковья свыше18 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил телеканал "360".

Питерский форум − одно из главных экономических событий года. Мы, как и все регионы, тщательно к нему готовимся. Все встречи и договорённости, которыми мы в прежние годы здесь заручились, в большинстве своём дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Отметим, что упомянутые главой региона соглашения касаются сельского хозяйства, машино- и авиастроения, логистики, медицины, промышленности.

Ранее мы сообщили о том, что предприниматели из Норильска представили мороженое и кофе из оленины на ПМЭФ.

Фото: Пресс-служба администрации Московской области