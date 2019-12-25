Предприниматели из Норильска представили мороженое и кофе из оленины на ПМЭФ

Гости форума могут попробовать десерт и напиток бесплатно.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) бизнесмены из Норильска представили на своём стенде необычное угощение − мороженое и кофе с олениной. Об этом сообщил корреспондент Spb.aif.ru.

Гости форума могут попробовать угощения бесплатно, однако в самом городе десерт и напиток продаются по цене 300 и 400 рублей соответственно. Также можно приобрести кофе с арктическими ягодами за 350 рублей.

Идея родилась так. Однажды пили дома вино и решили добавить в него оленину. Позже решили поэкспериментировать с другими сладостями и мясом. Так получился этот продукт — мороженое с олениной. Основа − пломбир, в него добавлен перец, соль и стружка вяленого оленьего мяса. Нина Федотова, предприниматель

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Фото: АиФ-Петербург / Елена Банокина