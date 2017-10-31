Ленобласть предложит инвестиционную стратегию туризма на ПМЭФ

Также 47-ой регион предложит изменения в российское законодательство по переводу земель лесного фонда в статус особо охраняемых территорий.

В ходе ПМЭФ-2023 власти Ленобласти намерены предложить стратегию эффективного использования лесных земель для развития экологичного туризма. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Также глава региона лично обозначит перспективы развития туристической отрасли в Ленобласти и перечислит перспективные направления инвестирования. Самыми подходящими локациями для туристических объектов выбраны Ладога, Тихвин и горнолыжные курорты.

Также 47-ой регион предложит изменения в российское законодательство по переводу земель лесного фонда в статус особо охраняемых территорий.

Ранее мы сообщили о том, что к середине июня в Ленобласти завершилось благоустройство восьми дворовых территорий.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко