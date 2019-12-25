К середине июня в Ленобласти завершилось благоустройство восьми дворовых территорий

Всего в планах на этот год –благоустроить 28 дворов.

К середине июня в Ленинградской области завершилось благоустройство восьми дворовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Новый облик обрели дворы в Пикалево, Паше, Сясьстрое, Кисельне, Дубровке, Никольском и два в Шлиссельбурге. Всего в планах на этот год – благоустроить 28 дворов.

В благоустроенных дворах обустроены детские площадки, созданы зеленые территории с цветами, деревьями и газонами, установлены малые архитектурные формы, обеспечено энергоэффективное освещение.

Также в деревне Извара Ленобласти приведут в порядок территорию музея-усадьбы Николая Рериха в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Фото: администрация Ленобласти