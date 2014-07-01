Территорию музея-усадьбы Рериха ожидает благоустройство

Объект для проведения благоустройства выбрали жители 47-ого региона в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В деревне Извара приведут в порядок территорию музея-усадьбы Николая Рериха в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Объект для проведения благоустройства выбрали жители 47-ого региона в ходе онлайн-голосования. В преддверии работ в Изваре прошла встреча местных жителей с архитекторами областного Центра компетенций. После составлена проекта с учётом мнения обравшихся будет выработан дизайн территории. Работы начнутся в 2024 году.

Напомним, что Николай Рерих − известный художник и философ.

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Фото: Правительство Ленобласти