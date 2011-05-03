В субботнике на даче Фаберже приняли участие более 50 волонтёров

Целью акции стало привлечение внимания к удручающему состоянию памятника культуры.

Свыше 50 волонтёров проекта "Открытый город" приняли участие в субботнике на даче Фаберже в Осиновой Роще 10 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антона Иванова.

Добровольцы очистили объект и прилегающую территорию от мха и растительности, а также убрали мусор. Целью акции стало привлечение внимания к удручающему состоянию памятника культуры. Иванов подчеркнул, что подобные мероприятия волонтёры проводят не первый раз.

Напомним, что дачу Фаберже передали Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры по СЗФО в 2017 году. Уже тогда усадьба была полуразрушена. Городские власти не могут восстановить объект из средств бюджета, поэтому находятся в поиске инвестора.

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Фото: КГИОП