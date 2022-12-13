КГИОП добился возбуждения уголовного дела из-за состояния дачи Фаберже

Представители ведомства проинспектировали территорию объекта ещё в августе. В результате было выявлено разрушение кирпичной кладки, а также утрата нескольких окон, дверей и художественных элементов.

Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) смог добиться возбуждения уголовного дела из-за аварийного состояния "Дачи Фаберже К.Г (А.К)" в Осиновой Роще. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Объект является памятником усадебной архитектуры XIX века. Дело по факту нарушения требований сохранения или использования объектов культурного наследия в отношении неустановленного лица завели представители МВД по Выборгскому району. Известно, что дом и земельный участок используются ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК)".

Представители КГИОП проинспектировали территорию дачи Фаберже ещё в августе. В результате было выявлено разрушение кирпичной кладки, а также утрата нескольких окон, дверей, ограждения парадной лестницы и художественных элементов, что свидетельствует об аварийном состоянии.

Ранее градозащитники сообщили о подготовке к сносу дореволюционного здания на Октябрьской набережной.

Фото: Пресс-служба КГИОП