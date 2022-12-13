Градозащитники сообщили о подготовке к сносу дореволюционного здания на Октябрьской набережной

Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины" был построен в 1840 году архитектором Леонардом Шауфельбергером.

Активисты-градозащитники в Северной столице встревожены данными о возможном сносе дореволюционного дома №56 по Октябрьской набережной. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на информацию в ВК-сообществе "Живой город".

Здание носит официальное название "Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины"". Оно было построено в 1840 году по проекту архитектора Леонарда Шауфельбергерома. Объект был перестроен для расширения в в 1864-1876 г.г. Застройщикам демонтажники получили уведомление о незаконности сноса ещё до 13:00 16 января. Свою позицию градозащитники обосновали заявкой в КГИОП на выявление объекта культурного наследия. Они утверждают, что могут предоставить "неопровержимые доказательства уведомления, видео и фотофиксацию.

Добавиим, что "Комплекс построек Бумажной фабрики Варгуниных"расположенной на Октябрьской набережной включены 5 объектов культурного наследия, которые одновременно являются и памятниками регионального значения.

Ранее мы сообщили о том, что владельцы Дома быта выступили против сноса ради станции метро "Театральная".

Фото: ВКонтакте / Живой город