Владельцы Дома быта выступили против сноса ради станции метро "Театральная"

По словам Юрия Филатова, речь идет именно о сносе. Он подчеркивает, что компания не согласна с такими перспективами.

В Смольном готовятся к принудительному изъятию и сносу здания Дома быта на Лермонтовском проспекте. Там планируют возвести вестибюль станции метро "Театральная". Собственники здания могут получить порядка 1 млрд рублей после сноса, но они против такого решения и готовы обратиться в суд. Об этом 16 января пишет "Деловой Петербург".

В прошлую пятницу стало известно, что КРТИ выбрал места для размещения наземных вестибюлей станции метро "Театральная". Один из них будет находиться по адресу Лермонтовский проспект, д. 1/44, второй — "в долгосрочной перспективе" — на месте АЗС напротив улицы Декабристов д.23.

Так, дом на Лермонтовском проспекте и земельный участок принадлежат АО "Услуга". Из отчета компании известно, что 44,2% уставного капитала принадлежит её генеральному директору Юрию Филатову. Остальные акционеры не раскрываются. Власти Петербурга намерены изъять недвижимость для государственных нужд, следует из ответа КРТИ. На вопрос, планируется ли реконструкция или снос здания, в КРТИ не ответили.

По словам Юрия Филатова, речь идет именно о сносе. Он подчеркивает, что компания не согласна с такими перспективами. Филатов рассказал, что на совещаниях звучала сумма в размере 1 млрд рублей, которую чиновники заложили на выкуп. Генеральный директор компании "Интекон" Игорь Лучков считает, что такая оценка дана "с запасом". "Это весьма хорошая цена", — добавил эксперт. При этом Лучков считает, что суды не повлияют на процесс принудительного изъятия объекта.

Ранее почти 9 млрд рублей получит Петербург на строительство и реконструкцию дорог. Город планирует потратить средства на финансирование особо значимых проектов.

Фото: citywalls

