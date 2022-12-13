Почти 9 млрд рублей получит Петербург на строительство и реконструкцию дорог

Город планирует потратить средства на финансирование особо значимых проектов.

Северная столица получит 8,9 млрд рублей из федеральной казны на строительство, реконструкцию и ремонт городских дорог. Соответствующие постановления, которые утверждают соглашения о предоставлении средств, подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Поддержка со стороны правительства страны направлена на модернизацию городского транспортного каркаса. Также деньги пойдут на строительство новых развязок и объектов транспортной инфраструктуры.

В приоритете у властей Петербурга стоят такие особо значимые проекты, как реконструкция Петрозаводского шоссе, строительство развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта, подключение ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения, включая устройство транспортной развязки с Витебским проспектом, а также строительство Южной широтной магистрали.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начался второй этап перехода на новую систему уборки дворов.

Фото: Piter.TV