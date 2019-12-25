Власти Петербурга предложили начать строить Южную широтную магистраль без конкурса

Предварительно подрядчика уже выбрали.

Строить Южную широтную магистраль могут начать без проведения конкурса. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры предлагает сделать АО "Буер" единственным подрядчиком. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В проекте постановления указывается, что в этом случае можно будет оперативно приступить к строительству, уже в 2022 году, и завершить работы в назначенные сроки.

Шестиполосная магистраль, протяженность которой составляет 17 километров, пройдет от Южно-Волхонской дороги до Советского проспекта Петрозаводского шоссе. Трасса соединит Волхонское шоссе с Московским шоссе, в будущем – с автомобильной дорогой "Кола".

До 2027 года в Петербурге планируют завершить первый этап Южной широтной магистрали – трасса, протяженность которой составит 6,5 километров, пройдет от Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей в Пушкинском районе.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что маршрут КАД-2 вокруг Петербурга станет известен в 2023 году.

Фото: Росавтодор