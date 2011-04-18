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Маршрут КАД-2 вокруг Петербурга станет известен в 2023 году
Сегодня, 11:25
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Маршрут КАД-2 вокруг Петербурга станет известен в 2023 году

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Окончательный маршрут КАД-2 вокруг Петербурга определят в начале 2023 года. Об этом сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, передает "ТАСС".

На данный момент проводится технико-экономическое обоснование различных вариантов размещения трассы. Варианты размещения рассматривались совместно с администраций Ленобласти, где и пройдет магистраль.

Проектирование начнется в 2025 году, а строительство — в 2027 году. Средства на эти цели заложены на ближайшие 5 лет. 

Ранее Piter.tv рассказывал, что будет с Петербургом, если не построить КАД-2. 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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