Маршрут КАД-2 вокруг Петербурга станет известен в 2023 году

Окончательный маршрут КАД-2 вокруг Петербурга определят в начале 2023 года. Об этом сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, передает "ТАСС".

На данный момент проводится технико-экономическое обоснование различных вариантов размещения трассы. Варианты размещения рассматривались совместно с администраций Ленобласти, где и пройдет магистраль.

Проектирование начнется в 2025 году, а строительство — в 2027 году. Средства на эти цели заложены на ближайшие 5 лет.

Ранее Piter.tv рассказывал, что будет с Петербургом, если не построить КАД-2.

Фото: Piter.tv