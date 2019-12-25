Что будет с Петербургом, если не построить КАД-2

В Петербурге и области вновь стали обсуждать строительство КАД-2. Разговор о трассе, которой нет, но пора бы быть, начал Владимир Путин.

Совещание губернаторов Петербурга и Ленобласти с Владимиром Путиным оживило план по строительству КАД-2. Александр Беглов вспомнил предшественников, которые проект так и не реализовали, а также отметил, что без новой кольцевой автодороги городу будет плохо. Piter.TV рассказывает, почему так нужна новая кольцевая, и где она может пройти.

Ситуация — критическая

В пресс-службе вице-губернатора Максима Соколова нам сообщили, что к 2022-му году КАД будет загружен настолько, что скорость движения на участке от Выборгского шоссе до трассы "Кола" упадет до 5-10 км/час. С каждым годом востребованность кольцевой автодороги растет в связи с появлением новых жилых кварталов, активным строительством.

Как показывает практика, дорожные работы на КАД приводят к транспортным коллапсам. Сейчас заторы заставляют часть автотранспорта следовать через Петербург, региональную и местную дорожную сеть Ленобласти. Это ухудшает транспортную и экологическую обстановку, и в связи с этим не коррелируется с планами агломерации по разгрузке дорог и приоритету общественного транспорта над личным. В планах вынести транзитное грузовое движение за пределы города.

Кроме того, КАД активно используют для перевозок российских внешнеэкономических грузов. Пятая часть об объема перевозок проходит через международные автомобильные пункты пропуска на границе с Финляндией и многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка" и порты Усть-Луга, Приморск, Выборг и Высоцк.

Где может появиться КАД-2

Несмотря на то, что ситуация станет критической уже в ближайшие годы, и это власти, видимо, ожидали, к строительству КАД-2 так и не приступили. Вопрос обсуждался с начала 2000-х годов, но так и не был решен. На строительство потребуются федеральные средства, выделить деньги на проект такого масштаба региональным бюджетам будет не под силу. По рассчетам Директора Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, дорога может обойтись в 250-300 млрд рублей. На совещании с Путиным Александр Беглов обратил внимание на то, что Санкт-Петербургая агломерация надеется на финансовую поддержку государства и инвесторов и других масштабных транспортных проектов. Градоначальник вспомнил о том, что совместную дорогу с Ленобластью хотели сделать еще в 90-х годах, но тогда, по словам Беглова, "денег, наверное, не было и, может быть, воли той не было".

По факту КАД-2 будет не кольцевой дорогой, а полукольцевой, так как трассы от одного берега Финского залива до другого не предусматривается. По словам Беглова, новое кольцо может появиться на месте "бетонки" — трассы А-120, которая проходит на юге на расстоянии 50 км от Петербурга. Она уже существует, но пока не подходит для скоростной трассы. Такой вариант рассматривался в ноябре 2017-го года.

Одна из возможных трассировок может совпадать с уже существующей дорогой – трассой А-120. В 2018 году она была передана на баланс Росавтодору, что создает условия к началу предпроектных проработок по вариантам строительства. пресс-служба вице-губернатора Максима Соколова.

Свое видение у губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. В феврале 2021-го года он рассказывал о программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на ближайшие 15 лет. В планах до 2030-го года строительство КАД-2 на участке "Дорога жизни - автомобильная дорога "Завод им. Свердлова - Маслово", а оттуда до М-10, то есть восточнее Петербурга.

До 2035 года — участкики на юге и севере.

Владимир Путин сравнил перспективную КАД-2 с Центральной кольцевой автомобильной дорогой в Подмосковье. Из 336 км 260 являются платными. Таким образом, возникает вопрос о том, сделаю ли трассу под Петербургом тоже платной. Заместитель генерального директора - начальник управления развития транспортной инфраструктуры АО "Институт "Стройпроект" Виктория Калинина в беседе с Piter.TV считает, что, если дорога и будет платной, то она будет пользоваться спросом.

В связи с тем, что сегодня КАД на ряде участков имеет высокий уровень загрузки в час пик, новая магистраль независимо от того будет ли она платной, будет пользоваться спросом не только у грузовых автомобилей, но и у легковых. Виктория Калинина.

В качестве подтверждения можем привести ЗСД. Только за полгода 2021 года первой воспользовались 48 млн раз.

Калинина отметила, что строительство любой значимой трассы, даёт дополнительный толчек для развития регионов, так как ряд территорий получит возможность снизить время в пути на некоторых направлениях.

Фото: сайт ФКУ Упрдор "Северо-Запад"