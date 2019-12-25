Рабочая неделя в Петербурге началась с пробок в 7 баллов

Самое плотное движение на тех участках, где ведутся дорожные работы.

В 9 часов утра 11-го мая Петербург сковали семибалльные пробки по данным сервиса "Яндекс.Пробки". Самые серьезные заторы наблюдаются на юго-западе и востоке КАД.

Пробки сковали кольцевую автодорогу на внутренней стороне от Ленинградской улицы в Кудрово до Большого Обуховского моста, а также от пересечения с Дачным проспектом до развязки с Таллинским шоссе. На внешней стороне пробка также в районе Кудрово. Стоит Народная улица в сторону Октябрьской набережной и сама набережная от улицы Крыленко до Володарского моста и от Зольной к мосту Александра Невского. В целом затруднено движение по улицам Веселого поселка.

Также можно застрять в пробках на улице Савушкина от ЗСД в сторону Ушаковского моста и на подъездах к Гренадерскому мосту.

Фото: Piter.TV, "Яндекс.Карты"