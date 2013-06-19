Беглов попросил у Путина финансовой поддержки в реализации транспортных проектов

Транспортная система города работает с перегрузкой, отметил Александр Беглов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил Владимира Путина поддержки федерального центра в реализации ряда крупных транспортных проектов. Об этом он сказал на совещании 26-го июля.

Беглов надеется получить финансирование на программу интеграции инфраструктуры железнодорожного транспорта в городскую транспортную сеть. Работа будет идти в развитии направлений Сестрорецка, Тосно, Гатчины.

Город рассчитывает на поддержку со стороны федерального центра. Мы не ходим с протянутой рукой, но хотели бы получить соответствующие кредиты и финансирование, естественно, потом расплатиться за это. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Частью проекта развития Петербургского железнодорожного узла является запуск скоростной электрички от Балтийского вокзала о Пулково. В этом году власти уже готовы приступить к строительству. Чтобы запустить движение уже в 2024 году, нужна финансовая поддержка федерального центра.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербургской агломерации хотят построить еще одну кольцевую автодорогу.

Фото: Piter.TV