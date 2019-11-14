В Петербургской агломерации хотят построить еще одну кольцевую автодорогу

Она будет удалена от города и проходить в области.

Власти рассмотрят вопрос о создании новой кольцевой автодороги в Санкт-Петербургской агломерации. Об этом на совещании, посвященном развитию транспортного узла Петербурга, говорили президент РФ, губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко.

В России хотят продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Тогда действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В связи с этим Путин надеется, что в агломерации появится новое, более удаленное кольцо от города по аналогии с Центральной кольцевой дорогой в Подмосковье.

Беглов отметил, что считает идею строительства более удаленного от города автомобильного обхода хорошей. Предложение очень актуально.

Это старая бетонка, наподобие московской, она идет по территории Ленинградской области, и это бы расшило [узкие места]. У нас буквально немного времени для этого. Уже на КАДе у нас создаются пробки, особенно в ряде направлений, которые идут по Ленинградской области. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

О общем КАДе с Ленобластью начали говорить еще в начале XXI века, но проект не был реализован.

Такая кольцевая автодорога есть в Подмосковье — ЦКАД. Она проходит в 50 км от МКАД в обход крупных населенных пунктов и соединяет основные вылетные магистрали.

Ранее Piter.TV узнал о том, что строительство ТПУ "Старая Деревня" начнется после вынесения грузового транспорта за пределы Петербурга.

Видео: сайт президента РФ