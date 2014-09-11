Правительство выделит 400 млн рублей на развитие Новороссийского транспортного узла

По словам Мишустина, это позволит ликвидировать узкие места на подходах к морским портам юга России.

Правительство России выделит около 400 млн рублей на развитие Новороссийского транспортного узла. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, выделенные средства позволят обеспечить строительство приемо-отправочного железнодорожного парка Б станции Новороссийск, а также завершить реконструкцию первого главного пути в IV квартале 2025 года. Всего планируется уложить около 50 км новых железнодорожных путей.

Мишустин подчеркнул, что это позволит ликвидировать узкие места на подходах к морским портам юга России, а в последствии повысит скорость доставки грузов. Глава правительства отметил, что власти будут и дальше формировать новые логистические маршруты.



