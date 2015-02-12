Мишустин: восстанавливать леса и обустраивать парки нужно саженцами из РФ

Восстанавливать леса и обустраивать парки нужно саженцами из России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым.
По словам главы правительства, российские технологии и посевной материал должны использовать при восстановлении лесов. Он подчеркнул необходимость сделать доступными для людей леса и насаждения. Также Мишустин подчеркнул, что парки должны создаваться с использованием самых экологически чистых материалов.
Также премьер-министр РФ пообещал, что в стране обязательно будут развивать "всю технологическую цепочку эффективного использования лесных богатств".
Ранее мы сообщали, что Правительство расширило поддержку производителей высокотехнологичного отечественного оборудования.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все