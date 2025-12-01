Правительство расширило поддержку производителей высокотехнологичного отечественного оборудования

В перечень оборудования вошли технические средства для горного и экологического машиностроения.

Правительство России расширило поддержку производителей высокотехнологичного отечественного оборудования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в перечень оборудования вошли технические средства для горного и экологического машиностроения. К ним относятся установки для фильтрования или очистки воздуха, бульдозеры, конусные дробилки, а также машины для сортировки и обработки минеральных веществ.

Мишустин отметил, что данное решение позволит дополнительно простимулировать спрос на отечественное инновационное оборудование. Глава правительства напомнил, что с 2025 года для компаний, которые покупают отечественную технику, увеличен повышающий коэффициент к расходам, от которых зависит размер налога на прибыль.

