Правительство направит более 1,4 млрд рублей на поддержку льготных авиаперевозок

Правительство России направит более 1,4 млрд рублей на поддержку льготных авиаперевозок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, программа субсидирования авиаперевозок охватывает 82 маршрута, включая перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Глава правительства отметил, что право на билеты по специальным тарифам имеют в том числе граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи.

У нас немало мест, куда можно добраться практически только по воздуху. И доступность авиационного транспорта важна для каждого человека, кто там живет или работает. Михаил Мишустин, премьер-министр России

