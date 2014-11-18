Мишустин: в России собрали порядка 135 млн тонн зерна

По его словам, в стране зафиксировали рекордные урожаи и по бобовым, и масличным культурам.

В России собрали порядка 135 млн тонн зерна в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию АПК.

По его словам, в стране зафиксировали рекордные урожаи и по бобовым, и масличным культурам. Глава правительства отметил, что в прошлом году Россия с запасом обеспечила себя зерном, мясом, рыбой, растительным маслом и сахаром. Он выразил уверенность, что и дальше результаты будут "не ниже уже достигнутых".

Собрано свыше 135 млн тонн зерна, и снова рекорды по урожаю зернобобовых, по сое, рапсу, по фруктам. Выросло также производство молочной продукции, сыров.



Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Видео: Правительство России