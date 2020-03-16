Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Обновленный список насчитывает 119 наименований.

Правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

В перечень добавили продукты лечебного питания для детей с муковисцидозом в возрасте от года до 10 лет, а также для детей с нарушением окисления жирных кислот. Обновленный список насчитывает 119 наименований. По словам Мишустина, детям со сложными диагнозами нужна особая забота и специализированное лечебное питание, которое им назначает врач.

Оно помогает лучше развиваться и вести более активный и насыщенный образ жизни. Чем раньше маленькие пациенты его принимают, тем, конечно, лучше для их здоровья. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что Правительство утвердило Стратегию развития реабилитационной индустрии до 2030 года.

Видео: Правительство России