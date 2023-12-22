Водитель каршеринга, попытавшийся проехать по отбойнику на КАД, попал на видео

Пострадавших нет, ДТП не произошло.

Очевидцы поделились видео со странным способом использования машины каршеринга на КАД: водитель проехался по снежному валу. Кадры появились в tg-канале "Топ новости Петербурга" 29 января.

Судя по видео, неадекват сначала лишь периодически заезжал на отбойник, а спустя время решил основательно прокатиться по нему. На асфальте оставались только те колеса, которые расположены в левой части автомобиля.

Пострадавших нет, ДТП не произошло. Сама машина принадлежит сервису "Ситидрайв". В компании отметили, что водителя удалось установить.

Ранее мы рассказывали о том, что на Волхонском шоссе водитель попытался избежать ДТП с другим авто и врезался в опору освещения.

Видео: Telegram / Топ новости Петербурга