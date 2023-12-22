  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:54
129
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Водитель каршеринга, попытавшийся проехать по отбойнику на КАД, попал на видео

0 0

Пострадавших нет, ДТП не произошло.

Очевидцы поделились видео со странным способом использования машины каршеринга на КАД: водитель проехался по снежному валу. Кадры появились в tg-канале "Топ новости Петербурга" 29 января.

Судя по видео, неадекват сначала лишь периодически заезжал на отбойник, а спустя время решил основательно прокатиться по нему. На асфальте оставались только те колеса, которые расположены в левой части автомобиля. 

Пострадавших нет, ДТП не произошло. Сама машина принадлежит сервису "Ситидрайв". В компании отметили, что водителя удалось установить.

Ранее мы рассказывали о том, что на Волхонском шоссе водитель попытался избежать ДТП с другим авто и врезался в опору освещения.

Видео: Telegram / Топ новости Петербурга

Теги: кольцевая автодорога, неадекват на дороге
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии