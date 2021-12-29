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Губернатор Приморья раскрыл подробности проекта кольцевой автодороги вокруг Владивостока

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Олег Кожемяко рассказал о первом этапе строительства ВКАД.

Губернатор Приморья раскрыл подробности проекта кольцевой автодороги вокруг Владивостока. Олег Кожемяко в собственном Telegram-канале. Чиновник разместил визуализацию первого этапа строительства ВКАД. По словам специалиста, в развитии данного проекта одновременно заинтересованы пять потенциальных концессионеров.

Готовятся документы для участия в государственно-частном партнерстве…ВКАД поможет значительно уменьшить пробки в центре Владивостока, перенаправить грузы из порта в объезд и дать новое развитие острову Русскому

Олег Кожемяко, глава Приморья

В рамках первого этапа создания ВКАД будет построено 2,2 км трассы вдоль Амурского залива до участка с Токаревским маяком. Властями региона предусмотрены три развязки: на Эгершельде, на Университетском проспекте за Русским мостом и около поселка Канал. Будет спроектирован новый четырехполосный мост до острова Елена. Длина переправы составит два километра, а высота - 70 метров.

На реализацию первого этапа строительства уйдет около шести лет. 

В Приморье завершилась эвакуация экипажа севшего на мель контейнеровоза.

Фото и видео: Telegram / Кожемяко Официально
 

Теги: вкад, владивосток, гчп, кольцевая автодорога, олег кожемяко, остров русский, приморье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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