В Приморье завершилась эвакуация экипажа севшего на мель контейнеровоза. Об этом сообщили региональные экстренные ведомства. В операции принимал участие вертолет ГУ МЧС. Специалисты доставили на берег сотрудников судна Rise Shine, попавшего в затруднительную ситуацию около Находки.
Вертолет Ми-8 МЧС России завершил эвакуировать экипаж контейнеровоза Rise Shine. Поскольку на борту судна нет вертолетной площадки, людей поднимали на лебедке.
пресс-служба ГУ МЧС РФ
напомним, что на борту контейнеровоза находилось 14 человек. Все они являются иностранными гражданами. Сейчас судно находится в стабильном положении. На его корпусе зафиксирована трещина, однако сведения о том, что Rise Shine разломился пополам не подтвердились. Губернатор региона Олег Кожемяко объяснил журналистам, что опасных грузов в контейнерах нет. Также не выявлено повреждений топливных танков судна.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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