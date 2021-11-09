Все сотрудники Rise Shine находятся в безопасности.

В Приморье завершилась эвакуация экипажа севшего на мель контейнеровоза. Об этом сообщили региональные экстренные ведомства. В операции принимал участие вертолет ГУ МЧС. Специалисты доставили на берег сотрудников судна Rise Shine, попавшего в затруднительную ситуацию около Находки.

Вертолет Ми-8 МЧС России завершил эвакуировать экипаж контейнеровоза Rise Shine. Поскольку на борту судна нет вертолетной площадки, людей поднимали на лебедке. пресс-служба ГУ МЧС РФ

напомним, что на борту контейнеровоза находилось 14 человек. Все они являются иностранными гражданами. Сейчас судно находится в стабильном положении. На его корпусе зафиксирована трещина, однако сведения о том, что Rise Shine разломился пополам не подтвердились. Губернатор региона Олег Кожемяко объяснил журналистам, что опасных грузов в контейнерах нет. Также не выявлено повреждений топливных танков судна.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

