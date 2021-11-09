Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе Находки в Приморье, переломился пополам. Об этом журналистам рассказали представители Дальневосточной прокуратуры. Информация опубликована на официальном сайте ведомства. Специалисты уточнили, что инцидент зафиксирован в акватории Японского моря около мыса Козино.
В районе мыса Козино Японского моря сел на мель контейнеровоз Rise Shine (флаг Республики Панама), среди 14 членов экипажа граждан РФ нет.
пресс-служба местной прокуратуры
В настоящее время в районе аварии работают аварийно-спасательные службы. Они занимаются недопущением попадания нефтепродуктов в воду. Прокуратура ведет проверку по факту произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований по соблюдению законодательства в сфере безопасности мореплавания и полноте мер по предупреждению и ликвидации разлива топлива.
Стало известно, какие травмы получили пассажиры катера, который врезался в Кантемировский мост.
Фото и видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все