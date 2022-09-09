В Приморье впервые сняли видео пробуждения гималайских медведей

Потомству медведицы примерно 1,5 года.

Российские ученые из заповедников "Земля леопарда" на территории Приморского края впервые получили видеокадры выхода из берлоги гималайской медведицы с медвежатами. проснувшимися после зимней спячки. Соответствующий ролик опубликован дирекцией Уссурийского государственного природного заповедника в социальных сетях. Специалисты уточнили, что кадры сделаны при помощи беспилотника.

Съёмка зафиксировала момент пробуждения семейства в скалистой пещере на крутом склоне самой высокой горы Уссурийского заповедника – ранее такая возможность "экстремального" зимнего сна была известен науке, но ни разу не документировалась. пресс-служба "Земли леопарда"

Медвежат запечатлели отдыхающими на скальном выступе. Животные находились вблизи своей пещеры, расположенной на горе Змеиной. Речь идет о самой высокой точке заповедника. Возраст малышей составляет примерно полтора года. Уже в текущем году потомство должно отделиться от матери и начать самостоятельную жизнь. Специалистам удалось снять фазу пробуждения, когда звери сначала провели некоторое время возле берлоги, осваиваясь после долгого сна. Ученые добавили, что обычно самки с детёнышами остаются в укрытии дольше взрослых самцов, которые выходят на свет в феврале–марте.

В Камчатке сняли на видео пришедшего в столовую медведя.

Фото и видео: Telegram / Земля леопарда