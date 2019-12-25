Стало известно, какие травмы получили пассажиры катера, который врезался в Кантемировский мост

Появилась информация о самочувствии пассажиров, находившихся на катер Bayliner, который ранним утром в субботу, 18 сентября, влетел в опору Кантемировского моста.
В результате случившегося пострадали несколько человек. Медики диагностировали у них переломы, ушибы и раны. Их госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе.
Катер посадили на мель, чтобы он не утонул. Кроме того, его обесточили. На месте аварии работают спасатели и водная полиция.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на набережной канала Грибоедова затонул катер.
Фото: Pexels
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