Погибшего капитана катера оштрафовали на 150 тысяч рублей после аварии в Финском заливе

Мужчина управлял судном с просроченным удостоверением и столкнулся с "Хивусом-10".

В Петербурге суд вынес приговор капитану маломерного судна, погибшему после столкновения с судном на воздушной подушке "Хивус-10". Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Авария произошла днем 11 февраля 2025 года в Финском заливе примерно в 800 метрах от берега. Капитан находился за управлением маломерного судна ИЖОРА 500, при этом его удостоверение судоводителя было просрочено еще с 1 июня 2020 года.

Согласно материалам дела, мужчина продолжил движение, несмотря на возникшую опасность столкновения. В результате он не справился с управлением, после чего его судно столкнулось с "Хивусом-10".

В результате аварии Северо-Западному региональному поисково-спасательному отряду МЧС России был причинен ущерб на сумму 2,275 млн руб. Суд назначил капитану штраф в размере 150 тысяч рублей. При этом от наказания его освободили в связи со смертью.

За Северо-Западным региональным поисково-спасательным отрядом МЧС также признали право на возмещение причиненного ущерба. Вопрос о взыскании 2,275 млн руб. рассмотрят отдельно в рамках гражданского судопроизводства.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге риелтор попался на мошенничестве с недвижимостью.

Фото: Piter.TV