На набережной канала Грибоедова затонул катер

Обстоятельства происшествия выясняются.

На набережной канала Грибоедова 14-го сентября произошло подтопление катера. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры по Северо-Западу.

Ведомство начало проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта. На опубликованных кадрах видно, что катер накренился и на половину оказался в воде. Прогулочное судно называется "Чайка-2".

Накануне напротив Речного вокзала перевернулась лодка. В ней находились три человека, в том числе ребенок.

Видео и фото: пресс-служба СЗТП