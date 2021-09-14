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На набережной канала Грибоедова затонул катер

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Обстоятельства происшествия выясняются.

На набережной канала Грибоедова 14-го сентября произошло подтопление катера. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры по Северо-Западу.

Ведомство начало проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта. На опубликованных кадрах видно, что катер накренился и на половину оказался в воде. Прогулочное судно называется "Чайка-2". 

Накануне напротив Речного вокзала перевернулась лодка. В ней находились три человека, в том числе ребенок. 

Видео и фото: пресс-служба СЗТП

Теги: затонул, катер, прогулочный катер
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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