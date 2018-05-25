Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 12 сентября, в акватории Невы напротив Речного вокзала перевернулась лодка. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня вечером. Информации о пострадавших не поступало. В перевернувшейся лодке было три человека, мужчина выбрался самостоятельно, а женщине с ребенком помогли очевидцы, поведал нам источник.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности на водном транспорте в связи с публикациями о перевернувшийся лодке. По указанию транспортного прокурора на место происшествия выехали патрульный катер линейного отдела на водном транспорте, сотрудники МЧС.

Ранее было объявлено, что на "Адмиралтейских верфях" заложены две дизель-электрические подводные лодки.

Фото: pexels