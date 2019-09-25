На "Адмиралтейских верфях" заложены две дизель-электрические подводные лодки

Речь идет о подлодках "Можайск" и "Якутск".

На петербургском судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" прошла церемония, в рамках которой заложили две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск". Старт торжественному мероприятию в режиме видеоконференцсвязи дал Президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 23 августа.

Подлодки "Можайск" и "Якутск" – пятый и шестой корабли, которые Петербург строит для Тихоокеанского флота. На четвертой подлодке "Уфа" специалисты ведут монтажные работы. Третий корабль "Магадан" завершает государственные испытания. Первый корабль – "Петропавловск-Камчатский" передан морякам-тихоокеанцам ещё в ноябре 2019 года, второй – подводная лодка "Волхов" вошла в состав Тихоокеанского флота в октябре прошлого года.

Строительство этих подводных лодок – важный этап долгосрочного плана Министерства обороны по совершенствованию боевой готовности ВМФ России. пресс-служба Смольного

Ранее мы писали, что подлодка "Магадан" успешно прошла заводские ходовые испытания.

Фото: пресс-служба Смольного