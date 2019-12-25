Подлодка "Магадан" успешно прошла заводские ходовые испытания

АО "Адмиралтейские верфи" завершило заводские ходовые испытания дизель-электрической подлодки проекта 636.3 "Магадан". Об этом сообщили в пресс-службе организации 2 августа.
Часть испытаний проходила в два этапа в полигонах Балтийского флота. В ближних полигонах выполнены задачи вывески и кренования, проведены измерения уровня шума, замеры магнитных полей корабля. В дальних полигонах подводная лодка прошла скоростные, маневренные и глубоководные испытания.
В ходе испытаний специалисты проверили гидроакустический комплекс, комплексы радиолокации и связи, энергетическую установку и системы обеспечения жизнедеятельности подводной лодки.
"Магадан" успешно выполнила запланированные погружения, в том числе глубоководные. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническими характеристиками.
пресс-служба "Адмиралтейских верфей"
Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге реконструируют площадки "Адмиралтейских верфей".
Фото: пресс-служба "Адмиралтейских верфей"
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