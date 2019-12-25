В Петербурге реконструируют площадки "Адмиралтейских верфей"

Проект проходит этап общественных обсуждений.

В среду, 21 июля, Смольный представил проект реконструкции достроечной набережной "Адмиралтейских верфей". Так, на сайте комитета по природопользованию объявили общественные обсуждения проекта по экологической оценке нового строительства.

Судя по документам, чиновники ожидают оценку воздействия на окружающую среду в составе проекта: "Реконструкция глубоководной достроечной набережной и строительство площадки для стапельной сборки". Генеральным заказчиком выступают "Адмиралтейские верфи", генпроектировщиком – АО "ЦТСС" ПФ "Союзпроектверфь".

Набережную будут использовать для достройки судов на плаву, там будут проводить швартовные испытания, перегрузку и монтаж оборудования. Специалисты планируют построить площадку для стапельной сборки и склад баллонов ацетилена. Так, набережную предполагают продлить за счет строительства искусственной земли.

Реконструкция должна закончиться до 2028 года.

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Фото: admship.ru