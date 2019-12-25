На месте утраченного дома Леонтьева в Сестрорецке построят его торгово-развлекательную реплику

КГИОП решил восстановить облик утраченного здания, хотя дом потерял статус памятника.

На огороженном пустыре с руинами на улице Володарского в Сестрорецке появится торгово-развлекательный центр. Сейчас на этом месте располагаются "останки" дома М.Е. Леонтьева – здания, признанного памятником в 2009 году и выведенного из-под охраны шестью годами позже. Статуса выявленного объекта культурного наследия дом №5А лишился из-за полного разрушения. КГИОП признал здание физически утраченным, однако при этом решил восстановить внешний облик здания, хотя это не предусматривается законодательством. Об этом Piter.TV рассказали в самом комитете.

Однако исходя из исторической ценности трассы по улице Володарского и окружающей сложившейся застройки, при новом строительстве фасады разработаны в стилистике, приближенной к ранее существовавшему на земельном участке зданию в части фасадов по улице Володарского и Базарному переулку (архитектурный стиль – эклектика, угловой эркер, лицевой фасад – килевой фронтон, отделка оконных заполнений, отделка фасада с окраской в соответствии с Цветовой палитрой "Традиционные цвета Санкт-Петербурга"). КГИОП

В декабре 2018 года КГИОП совместно с КГА выдал положительное заключение на проект строительства торгово-развлекательного центра на месте бывшего памятника. В минувшем июне заключение выдали повторно – в документ внесли уточняющие сведения о функциональном назначении будущего здания. В ТРК планируется разместить коммерческие помещения, промтоварные и продуктовые магазины, кафе.

Двухэтажное кирпичное здание построили на углу Базарного переулка и бывшей Выборгской улицы в 70-х годах XIX века. С 1878 года участок вместе с домом принадлежал купцу второй гильдии Михаилу Евдокимовичу Леонтьеву, в 1914 году – перешел по завещанию к его вдове, а затем – сыну. При Василии Леонтьеве, тоже купце второй гильдии, на первом этаже дома работали хозяйственные и продовольственные лавки, во дворе дома по выходным собирался базар. После муниципализации дома в 1923 году в нем расположился Сестрорецкий Райисполком, все помещения стали кабинетами. В течение последующих сорока лет интерьеры дома Леонтьева неоднократно перепланировали – часть капитальных стен разобрали, а исторические лестницы снесли. Кроме того, была утрачена архитектурно-художественная отделка лицевого фасада.

С 90-х годов здание начало приходить в запустение, в начале 2000-х прозвучали планы на реставрацию дома: нем собирались разместить гостиницу и ресторан. Планы не сбылись из-за пожара в 2005 году, тогда в доме выгорел второй этаж и разрушилась башенка. К 2015 здание превратилось в руины и потеряло былую историческую и архитектурную ценность.

Фото: citywalls