Приставы в Петербурге записались к целителю на прием ради алиментов

Напустить порчу на судебных приставов у мужчины не получилось.

Судебным приставам в Петербурге пришлось бороться со сверхъестественным в прямом смысле. Они объявили в розыск горе-отца, накопившего более полумиллиона рублей долгов по алиментам. Выяснилось, что 43-летний житель Приморского района залег на дно, придумал себе "творческий" псевдоним и стал "потомственным" целителем. Он арендовал кабинет в одном из бизнес-центров вместе со знакомой, называвшей себя ясновидящей, пишет КП-Петербург.

Мужчина давал объявления в газеты и развешивал листовки, где говорилось, что "духовно-православный целитель" ведет прием по многочисленным просьбам. В перечень его услуг входили снятие порчи, выявление родовых проклятий и венца безбрачия, снятие приворотов, а также мощная защита от черной магии и исправление ошибок других экстрасенсов. Консультация стоила всего 500 рублей.

Приставы решили проверить чудодейственные способности должника и записались к нему на прием. Наколдовать правдоподобное алиби на месте мужчина не смог. Судебные приставы поинтересовались, сможет ли он обеспечить мощную защиту от неуплаты алиментов собственной дочери. Целитель вынужден был покаяться. В отношении должника составили протокол за неуплату средств на содержание детей. Мировой судья назначил ему 20 часов обязательных работ. Исполнительный розыск прекратили, а процесс взыскания алиментов взяли под контроль.

