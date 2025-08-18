  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Температура в Ленобласти поднимается до +18 градусов 1 мая
Сегодня, 16:47
163
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В пятницу, 1 мая, в Ленинградской области ожидается преимущественно облачная с прояснениями погода. В ночное время местами возможен небольшой дождь, в то время как днём существенных осадков не прогнозируется. Как сообщает  ФГБУ "Северо-Западное УГМС", днём западный и юго-западный ветер усилится до 5–10 м/с. 

Температура воздуха ночью составит от –1 до +4 градусов, в отдельных районах возможно понижение до –4 градусов. Днём воздух прогреется до +10…+15 градусов, а на западе региона — местами до +18 градусов. 

В ночные часы на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление в течение ночи существенно не изменится, а днём начнёт постепенно понижаться, предупреждают в МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что теплый фронт принесет облака в Петербург в пятницу.

Фото:  Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии