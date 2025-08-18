На трассе М-32 в Петербурге смонтировали первую 100-тонную балку

Работы проходят в районе Лахта-центра. Длина 43-метровой конструкции составляет 43 метра, ее подняли с помощью крана грузоподъемностью 600 тонн.

На севере Петербурга продолжается строительство магистрали М-32. Специалисты смонтировали первую стокилограммовую балку пролетного строения путепровода над Приморским шоссе. Работы проходят в районе Лахта-центра, где появится крупная транспортная развязка. Она будет включать путепровод через железнодорожные пути Сестрорецкого направления, восемь съездов и подземный пешеходный переход.

Монтаж проводят ночью по согласованному графику, чтобы не создавать помех автомобилистам и движению поездов. Первую балку установили всего за два часа. Смонтированная конструкция весит 100 тонн, ее длина составляет 43 метра. Подъем выполнили с помощью крана грузоподъемностью 600 тонн. Эту огромную машину доставляли на площадку по частям: отдельно везли гусеницы, секции стрелы и противовесы. Кран будет работать на стройке до середины июля.

Общая длина путепровода составит 897 метров. Для его строительства изготовили 233 металлические балки длиной от 8 до 12 метров и весом до 40 тонн. Возведение оставшихся конструкций над Приморским шоссе планируют завершить к середине лета.

Фото: пресс-служба Смольного