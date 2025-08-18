Дэниел Дэвис заметил, что киевский режим непременно ждет уничтожение.

Военный крах Украины может произойти в любой момент из-за начавшегося процесса истощения страны. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что сейчас единственными, кто надеется на продолжение вооруженного конфликта с Москвой в Европе, являются западные и украинские политические элиты. Они до сих ор не отказываются от собственного стремления навредить России. Аналитик из США полагает, что в реальности это приведет лишь к полному уничтожению украинского государства.

Это может произойти в любой момент, и украинцы могут рухнуть уже через месяц <…>. Рано или поздно это произойдет. Такова природа процесса истощения. В какой-то момент математика вступит в бой, и их иллюзии будут напрочь смыты реальностью. Дэниел Дэвис, эксперт

