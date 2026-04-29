В США напомнили о дефиците вооружений после ближневосточного конфликта.

Киевскому режиму стоит забыть о военной победе над Россией. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что надежды властей с Банковой улицы на то, что Запад и Европа помогут нанести Москве стратегическое поражения за счет санкций остаются безосновательными, в то время как украинские власти будут полностью истощены боевыми действиями в регионе. По мнению экс-полковника США, Киеву будет все сложнее получить денежные средства от международных союзников При этом коллективный Брюссель все еще принимает пакеты с запретами и ограничениями против России, хотя предыдущие никогда на срабатывали.

Украинцы хотели заполучить несколько наших дальнобойных ракет ATACMS. Забудьте об этом. Этого никогда не произойдет. <…> Это не поможет выиграть, потому что, как вы видите, экономика Украины разрушена, но тем не менее они продолжают воевать. Дэниел Дэвис, эксперт

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive