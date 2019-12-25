Дэвис: Вашингтону нужно принять условия переговоров Ирана

Экс-полковник США уверен в том, что страна оказалась в худшем положении, чем Тегеран.

Вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе следует принять условия переговоров, предложенные иранским руководством. Такое заявление сделал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис через социальные сети. Иностранный эксперт пояснил подписчикам, что морская блокада акватории Ближнего Востоке не принесет Белому дому никакого результата, но причинит огромный ущерб самим США. Таким образом, одобрение условий Тегерана по сделке является для страны лучшим сценарием из всех возможных вариантов.

Все, что мы можем сделать на данный момент и что имеет хоть какой-то шанс на успех, — это принять наилучшие условия, которые мы можем получить в результате переговоров и которые приемлемы для Тегерана, и дожить до следующего дня, чтобы <…> положить конец финансовым страданиям, которые мы сами себе причинили... Дэниел Дэвис, эксперт

Фото: Daniel Davis Deep Dive