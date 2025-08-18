Цифровые технологии и ИИ в строительстве: в СПбГАСУ обсудили ключевые тренды отрасли

В СПбГАСУ одним из событий IX Международной конференции "Информационное моделирование в задачах строительства и архитектуры" (БИМАК-2026) стала секция, посвящённая цифровым технологиям. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Участники отметили, что сегодня наибольший интерес в отрасли вызывают цифровая реставрация, технологии искусственного интеллекта и развитие сметных инструментов. Как подчеркнула проректор по дополнительному образованию СПбГАСУ Виктория Виноградова, в университете выстраивается непрерывная система подготовки кадров — от школы до дополнительного профессионального образования. По её словам, только такой подход позволяет сформировать специалистов, способных эффективно работать в условиях цифровой трансформации строительной отрасли.

Конференция также стала площадкой для живого общения студентов с представителями профессии. Дополнением к деловой программе стала выставка сквозных технологий, где участники могли познакомиться с современными цифровыми решениями на практике.

Особое внимание на секции уделили применению искусственного интеллекта и 4D-моделированию. Кандидат технических наук, доцент Инженерно-строительного института СПбПУ Марина Романович пояснила, что 4D-технологии позволяют объединить трёхмерную модель объекта с календарным графиком строительства. Такой подход даёт возможность контролировать весь процесс реализации проекта — от сроков до качества и стоимости работ, что делает его одним из наиболее востребованных инструментов в современной практике.

В обсуждениях приняли участие не только российские эксперты, но и студенты из Пакистана и Афганистана, которые представили опыт применения цифровых решений в своих странах. По мнению участников, подобный обмен опытом помогает по-новому взглянуть на развитие технологий.

Конференция в СПбГАСУ в очередной раз подтвердила: цифровизация остаётся ключевым драйвером развития строительной отрасли, а её будущее напрямую связано с подготовкой новых специалистов и внедрением современных инструментов.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"