В Петербурге наполовину возвели новый спорткомплекс для СПбГАСУ

Строительство учебно-спортивного корпуса для Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГУСА) вышло на важный этап: более половины монолитных работ уже выполнено. Новый объект появится в Адмиралтейском районе и станет частью образовательной и спортивной инфраструктуры вуза. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание площадью свыше 5 тысяч квадратных метров объединит сразу несколько функций. Внутри разместятся бассейн с четырьмя дорожками, залы для командных видов спорта и единоборств, а также учебные аудитории, зоны отдыха и медицинский пункт. Проект предусматривает удобную и доступную среду, в том числе для маломобильных людей.

В Минстрое России подчеркивают, что новый корпус позволит существенно расширить возможности студентов для занятий физической подготовкой и станет важным дополнением университетской инфраструктуры.

Работы на площадке идут поэтапно: строители уже завершили основные конструкции до третьего этажа, сейчас продолжается возведение следующего уровня. Одновременно сформирована чаша бассейна, а на нижних этажах началась кладка внутренних стен.

Генеральный директор ППК "Единый заказчик" Карен Оганесян отметил, что строительство развивается в плановом режиме: основные конструктивные элементы уже готовы, и объект постепенно переходит к следующей стадии.

Перед началом строительства участок прошёл обязательные археологические исследования — это стандартная практика для исторических районов Петербурга. Благодаря этому удалось избежать рисков, связанных с возможными находками, и приступить к работам без задержек.

Фото: Минстрой России