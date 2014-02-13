Судьбу Речного вокзала в Петербурге определят после подводного обследования

Работы вблизи станции метро "Пролетарская" проведут уже в 2023 году.

В Смольном намерены подготовить проект реставрации Речного вокзала у станции метро "Пролетарская". Перед воплощением задуманного будут проведены предпроектные работы. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург" со ссылкой на первого зампредседателя Комтранса Северной столицы Алексея Львова.

Прежде всего, необходимо выполнить обследование подводной части вокзала: Львов подчеркнул, что мероприятия пройдут уже в 2023 году. Тогда же специалисты приступят к восстановлению инфраструктуры для маломобильных граждан.

Последний раз вокзал реставрировался в 1980-х. Сейчас на его базе находятся объекты Агентства внешнего транспорта. Судя по итогам навигации-2022, вокзал принял 162 судна, а рост пассажиропотока достиг 66%.

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Фото: Citywalls.ru (Виктор М.)