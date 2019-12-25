В Пулково может появиться новый терминал

Объект построят в случае увеличения пассажиропотока.

В Северной столице готовятся к строительству нового терминала в аэропорту Пулково. Как уточняет издание "Деловой Петербург", ссылаясь на зампредседателя городского Комтранса Алексея Львова, объект понадобится при увеличении пассажиропотока.



Руководитель подчеркнул, что проект начали готовить ещё в допандемийный период. Расширение воздушной гавани будет целесообразно при пассажиропотоке, равном от 18 до 20 млн человек за год.



Также Львов отметил, что на данный момент у Пулково есть в внутренний резерв, который вполне хорошо справляется с текущим числом пассажиров. Чтобы окончательно спланировать строительство терминала, необходимы чётки позитивные прогнозы по пассажиропотоку.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково продолжает работу в штатном режиме, несмотря на погоду.

Фото: Piter.TV