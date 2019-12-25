  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково может появиться новый терминал
Сегодня, 12:34
141
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково может появиться новый терминал

0 0

Объект построят в случае увеличения пассажиропотока.

В Северной столице готовятся к строительству нового терминала в аэропорту Пулково. Как уточняет издание "Деловой Петербург", ссылаясь на зампредседателя городского Комтранса Алексея Львова, объект понадобится при увеличении пассажиропотока. 

Руководитель подчеркнул, что проект начали готовить ещё в допандемийный период. Расширение воздушной гавани будет целесообразно при пассажиропотоке, равном от 18 до 20 млн человек за год.

Также Львов отметил, что на данный момент у Пулково есть в внутренний резерв, который вполне хорошо справляется с текущим числом пассажиров. Чтобы окончательно спланировать строительство терминала, необходимы чётки позитивные прогнозы по пассажиропотоку. 

Ранее мы сообщили о том, что Пулково продолжает работу в штатном режиме, несмотря на погоду.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии