Пулково продолжает работу в штатном режиме, несмотря на погоду

Петербургский аэропорт Пулково по-прежнему работает в штатном режиме, несмотря на сложную метеорологическую обстановку в городе. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
На данный момент посадке самолётов могут препятствовать усиленный боковой ветер и ливневый снег. Решение о прилёте в аэропорт принимают командиры экипажей.
Утром 12 декабря в аэропорту на вылет были задержаны 7 рейсов в Ставрополь, Сочи, Москву, Казань и Баку. Ни один из них на данный момент не отменили.
Ранее мы сообщили о том, что самолеты из Петербурга в Дубай будут летать каждый день.
Фото: Piter.TV
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