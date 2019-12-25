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Пулково продолжает работу в штатном режиме, несмотря на погоду
Сегодня, 10:41
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Пулково продолжает работу в штатном режиме, несмотря на погоду

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Решение о посадке судов остаются за командирами каждого экипажа.

Петербургский аэропорт Пулково по-прежнему работает в штатном режиме, несмотря на сложную метеорологическую обстановку в городе. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. 

На данный момент посадке самолётов могут препятствовать усиленный боковой ветер и ливневый снег. Решение о прилёте в аэропорт принимают командиры экипажей. 

Утром 12 декабря в аэропорту на вылет были задержаны 7 рейсов в Ставрополь, Сочи, Москву, Казань и Баку. Ни один из них на данный момент не отменили. 

Ранее мы сообщили о том, что самолеты из Петербурга в Дубай будут летать каждый день.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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