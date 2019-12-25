Самолеты из Петербурга в Дубай будут летать каждый день

Полёты будут выполняться на Boeing 777-300 ER.

С 15 декабря авиакомпания Emirates будет летать семь раз в неделю из Петербурга в Дубай. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Вылет из аэропорта Дубая запланирован по субботам в 16:10, в остальные дни – в 16:05, прибытие в Санкт-Петербург – по субботам в 21:20, в остальные дни – в 21:25.

Вылеты из Пулково по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 23:15, по субботам – в 23:05, прибытие в Дубай по субботам – в 06:15, в остальные дни – в 06:25.



Полёты будут выполняться на Boeing 777-300 ER.

Ранее на Piter.tv: В Пулково намерены привлечь 2,5 млн пассажиров за счёт безвизового режима с Азией и Африкой.

Фото: Piter.tv