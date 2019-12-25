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В Пулково намерены привлечь 2,5 млн пассажиров за счёт безвизового режима с Азией и Африкой
Сегодня, 16:45
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В Пулково намерены привлечь 2,5 млн пассажиров за счёт безвизового режима с Азией и Африкой

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Аэропорт отмечает выгоду международных перевозок.

Аэропорт "Пулково" намерен увеличить  годовой прирост пассажиров до 2,5 млн человек за счёт введения безвизового режима со странами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Об этом сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на слова директора по авиационной коммерции "Воздушные ворота Северной Столицы" Асията Халваши.

Руководитель подчеркнул, что воздушная гавань заинтересована в международных перевозках. Сейчас переговоры ведутся со странами, у которых наблюдается высокий выездной потенциал. 

В общей сложности к сотрудничеству готовы уже несколько десятков авиакомпаний из таких государств, как Индия, Саудовская Аравия, Вьетнам, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн и Венесуэла.

Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной Столицы"

По словам редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, авиакомпании на международных линиях чаще заказывают дорогостоящий перечень услуг, в отличие от внутренних рейсов. 

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково откроют до 10 направлений со странами Ближнего Востока и Азии.

Фото: Piter.TV

Теги: азия и африка, аэропорт пулково, безвизовый режим, пассажиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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