В Пулково намерены привлечь 2,5 млн пассажиров за счёт безвизового режима с Азией и Африкой

Аэропорт отмечает выгоду международных перевозок.

Аэропорт "Пулково" намерен увеличить годовой прирост пассажиров до 2,5 млн человек за счёт введения безвизового режима со странами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Об этом сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на слова директора по авиационной коммерции "Воздушные ворота Северной Столицы" Асията Халваши.

Руководитель подчеркнул, что воздушная гавань заинтересована в международных перевозках. Сейчас переговоры ведутся со странами, у которых наблюдается высокий выездной потенциал.

В общей сложности к сотрудничеству готовы уже несколько десятков авиакомпаний из таких государств, как Индия, Саудовская Аравия, Вьетнам, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн и Венесуэла. Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной Столицы"

По словам редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, авиакомпании на международных линиях чаще заказывают дорогостоящий перечень услуг, в отличие от внутренних рейсов.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково откроют до 10 направлений со странами Ближнего Востока и Азии.

Фото: Piter.TV