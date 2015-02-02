В Пулково откроют до 10 направлений со странами Ближнего Востока и Азии

По словам Халваши, рейсы откроют в страны Ближнего Востока и Азии - Индия, Вьетнам, Китай.

В петербургском аэропорте Пулково летом 2023 откроют до 10 новых рейсов в страны Ближнего Востока и Азии. Об этом рассказала директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор Пулково) Асият Халваши, пишет ТАСС.

По словам Халваши, рейсы откроют в страны Ближнего Востока и Азии - Индия, Вьетнам, Китай. Она добавила, что большинство решений зависит от соглашений между странами и так далее.

Сейчас из Пулково, по ее словам, летает 27 международных регулярных рейсов, число которых увеличивается до 30 в период новогодних праздников.

Ранее на Пулковской таможне не пропустили багаж с брендовыми товарами стоимостью 18 тысяч евро. Женщина прибыла в Петербург из Дубая и проследовала в "зеленый" коридор, тем самым заявив, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию.

Фото: piter.tv

